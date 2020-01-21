2020-01-21T15:31:05+03:00
Общество

Его карта засветилась в Самаре: появились новые подробности поисков отца двоих детей из Башкирии

Семья не верит, что мужчина сбежал
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: соцсетиФото: соцсети
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Поиски 27-летнего Михаила Чухнова, пропавшего в Башкирии под Новый год, обрастают новыми подробностями. Стало известно, что карта отца двоих детей засветилась в Самаре. Как рассказали изданию Ufa1.ru родственники Михаила, узнав об этом, они немедленно поехали туда, чтобы проверить, он ли снимал деньги в банкомате. Однако их ждало разочарование - картой пользовался незнакомец. Близкие подали заявление на федеральный розыск мужчины.

Сестра пропавшего Марина полагает, что с Михаилом могло что-то случиться, ведь мужчина очень любит своих детей и не оставил бы их без объяснений.

— Если бы он получил в Уфе деньги, обязательно, как обычно, купил бы домой продукты. Ведь он знает, что там ничего нет покушать, - рассказала она журналистам.

Напомним, 29 декабря Михаил уехал в Уфу, предположительно, чтобы взять денег в долг и накрыть стол к праздникам. Однако некоторые знакомые семьи не верят, что материальное положение в доме Чухновых было настолько плачевным, ведь у семьи было хозяйство: куры, корова и другая живность.

Родные и близкие Михаила Чухнова просят всех, кто мог его видеть, позвонить по номеру : 8 965 645 27 81 (Елена).

В день пропажи Михаил был одет в черные брюки, черную шапку, черное пальто и черные кроссовки с оранжевой полоской.

ИСТОЧНИК KP.RU

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