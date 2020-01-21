На Башкирию обрушатся снег с дождем и сильный ветер

21 Янв. 2020 2020-01-21T12:06:10+03:00

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В ближайшие дни, 21, 22 и 23 января в Башкирии ожидаются снегопады. С восьми вечера 21 января до 20 вечера 22 января в республике повсеместно прогнозируют осадки. Ночью это будут небольшие снегопады, а днем к снегу добавится дождь. Местами возможны метели, на дорогах ожидаются гололедица и снежные заносы.

Вдобавок разбушуется ветер, его порывы могут усилиться с 9-14 м/с до 16-21 м/с в отдельных районах. По Башкирии температура воздуха ночью составит -1,-6 градусов, днем +1,-4.

В Уфе днем также ожидается снег с дождем и ветер до 18 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU