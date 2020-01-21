Два человека погибли в ДТП с «Камазом» в Башкирии

21 Янв. 2020 2020-01-21T10:46:24+03:00

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Авария, унесшая сразу две жизни, случилась в десятом часу утра 21 января в Бакалинском районе. На дороге Белебей - Таймазы - Бакалы «Форд Фьюжн» врезался в «Камаз». Судя по фотографиям с места аварии, удар пришелся в левый бок легкового авто, после чего машина вылетела в кювет.

На данный момент известно о двух жертвах: 26-летнем водителе иномарки и его пассажире, который находился на заднем сидении. Второй пассажир находится в больнице с различными травмами.

- На месте происшествия работают сотрудники полиции. Обстоятельства уточняются, - комментируют ДТП в Госавтоинспекции республики.

ИСТОЧНИК KP.RU