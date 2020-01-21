Стало известно, где скрывался уфимец, оставивший жене прощальную записку

21 Янв. 2020 2020-01-21T12:30:05+03:00

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Поиски 31-летнего жителя Дмитриевки Алексея Комарова официально прекратили. Мужчина, напомним, ушел из дома 18 января. Своей супруге он оставил прощальную записку со словами «люблю, извини, прощай» и написал коды от карточек. Такое послание взволновало близких Алексея.

– Последнее время никому не звонил и не писал. Очень переживаем за него, - признался в беседе с корреспондентом "КП-Уфа" товарищ Алексея Дмитрий.

К счастью, беспокоиться родным и друзьям пришлось недолго. Сегодня, 21 января, стало известно, что мужчина нашелся живым. По информации издания ГорОбзор.ру, обнаружили его дома у дяди.

ИСТОЧНИК KP.RU