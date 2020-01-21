Власти Башкирии хотят снизить ставку по ипотеке до 3% годовых

21 Янв. 2020 2020-01-21T14:09:57+03:00

Это коснется только тех семей, в которых есть дети

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Власти Башкирии планируют снизить ставку по ипотеке до 3 процентов годовых. Однако эта мера направлена на поддержку только тех семей, где второй и последующий ребенок родился после 1 января 2018 года. При этом нужно быть участниками программы жилстройсбережений.

"Будет поддержка не только на период накопления денежных средств (9 месяцев), но и последующие три года после", – цитирует замгендиректора Фонда развития жилстроя республики Евгения Декатова РБК-Уфа.

По условиям программы жилстройсбережений нужно иметь накопительный жилищный вклад в одном из банков партнеров на срок от 3 до 6 лет. К каждому ежемесячному взносу будет добавляться 30% субсидий. По истечении срока накопления участнику программы назначают ставку по ипотеке от 5,5 до 7 процентов годовых.

ИСТОЧНИК KP.RU