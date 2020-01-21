2020-01-21T09:14:18+03:00
Общество

Благодаря популярному шоу семья из Башкирии получила шанс на новую жизнь

За три дня отец семейства должен был отремонтировать дом и справиться с воспитанием детей
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: телеканал "Ю"Фото: телеканал "Ю"
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Недавно на телеканале «Ю» стартовал второй сезон популярного телешоу «Дорогая, я забил». В очередной серии, которая вышла на экраны, приняла участие семья Шагабутдиновых из Белорецка. 35-летний Рамиль Шагабутдинов работает на заводе, а все свободное время проводит на диване перед телевизором или играет с друзьями в футбол, пока его жена, 30-летняя Лиана сначала вкалывает грузчиком, а по возвращению домой принимается за готовку и уборку. Воспитанием двух маленьких детей Рамиль также не занимается, как и ремонтом дома, который давно не видел мужской руки.

Согласно условиям проекта, мама Лиана должна была на три дня уехать на отдых, а вот Рамилю предстояло не только отремонтировать «под ключ» одну из комнат в доме, но и заниматься с детьми. Если семья выполнит все условия, то получает приз – 200 тысяч рублей.

И хотя в первые дни Рамиль всячески отлынивал от работы, все валилось у него из рук, то к концу проекта мужчина мог похвастаться навыками строителя и воспитателя: он не только отремонтировал гостиную, построил курятник, но научился печь чак-чак, без криков и слез делать с детьми уроки и даже научил старшего сына играть в футбол.

В итоге главный приз семья Шагабутдиновых все же выиграла – ведущий торжественно вручил им деньги, которые супруги решили потратить на остальной ремонт дома.

ИСТОЧНИК KP.RU

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