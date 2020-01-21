2020-01-21T11:21:51+03:00
Общество

В администрации Иглинского района прокомментировали информацию о бегающем по селу медведе

Пока сведения о шатуне не подтверждаются
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Косолапого продолжают искать охотоведыКосолапого продолжают искать охотоведыФото: Михаил ФРОЛОВ
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Жителей Иглинского района накануне не на шутку напугала информация о медведе-шатуне, якобы разгуливающем по селу Ягодное. Люди опасались выйти и дома и обратились за помощью в дежурные органы

На поиски косолапого выдвинулись оперативные службы, однако найти пробудившегося медведя им не удалось. В администрации Иглинского района сообщили, что охотоведы продолжают обследовать территории микрорайонов села на снегоходах, но пока безрезультатно.

- По состоянию на 16:00 20 января: по словам главного ветврача Иглинского района Камиля Гареева, медведя-шатуна на территории Иглинского сельсовета не обнаружено, - гласит сообщение на официальной странице администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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