В администрации Иглинского района прокомментировали информацию о бегающем по селу медведе

21 Янв. 2020 2020-01-21T11:21:51+03:00

Пока сведения о шатуне не подтверждаются

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Жителей Иглинского района накануне не на шутку напугала информация о медведе-шатуне, якобы разгуливающем по селу Ягодное. Люди опасались выйти и дома и обратились за помощью в дежурные органы

На поиски косолапого выдвинулись оперативные службы, однако найти пробудившегося медведя им не удалось. В администрации Иглинского района сообщили, что охотоведы продолжают обследовать территории микрорайонов села на снегоходах, но пока безрезультатно.

- По состоянию на 16:00 20 января: по словам главного ветврача Иглинского района Камиля Гареева, медведя-шатуна на территории Иглинского сельсовета не обнаружено, - гласит сообщение на официальной странице администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU