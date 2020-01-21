В мэрии Уфы рассказали о кадровых перестановках

21 Янв. 2020 2020-01-21T09:33:12+03:00

Двух новых начальников представили во время оперативки

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На оперативке в администрации Уфы, которая состоялась сегодня, 21 января, мэр города Ульфат Мустафин сообщил о двух назначениях.

Айгуль Абзалтдинова, ранее занимавшая пост замначальника организационно-контрольного управления городской администрации, теперь возглавит Управление кадрового обеспечения и муниципальной службы.

Смена руководства коснулась и МУП "Уфа-печать". Отныне предприятие возглавляет Азат Файзуллин.

- Уважаемые коллеги, желаем вам успехов в дальнейшей работе. Просьба - коллег на первых порах поддержать, - обратился к присутствующим сити-менеджер.

ИСТОЧНИК KP.RU