В мэрии Уфы рассказали о кадровых перестановках
На оперативке в администрации Уфы, которая состоялась сегодня, 21 января, мэр города Ульфат Мустафин сообщил о двух назначениях.
Айгуль Абзалтдинова, ранее занимавшая пост замначальника организационно-контрольного управления городской администрации, теперь возглавит Управление кадрового обеспечения и муниципальной службы.
Смена руководства коснулась и МУП "Уфа-печать". Отныне предприятие возглавляет Азат Файзуллин.
- Уважаемые коллеги, желаем вам успехов в дальнейшей работе. Просьба - коллег на первых порах поддержать, - обратился к присутствующим сити-менеджер.
ИСТОЧНИК KP.RU