2020-01-21T09:33:12+03:00
Общество

В мэрии Уфы рассказали о кадровых перестановках

Двух новых начальников представили во время оперативки
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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На оперативке в администрации Уфы, которая состоялась сегодня, 21 января, мэр города Ульфат Мустафин сообщил о двух назначениях.

Айгуль Абзалтдинова, ранее занимавшая пост замначальника организационно-контрольного управления городской администрации, теперь возглавит Управление кадрового обеспечения и муниципальной службы.

Смена руководства коснулась и МУП "Уфа-печать". Отныне предприятие возглавляет Азат Файзуллин.

- Уважаемые коллеги, желаем вам успехов в дальнейшей работе. Просьба - коллег на первых порах поддержать, - обратился к присутствующим сити-менеджер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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