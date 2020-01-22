«Казалось, нас завалит»: почтальонка из Башкирии рассказала, как спасла на пожаре 20 человек

22 Янв. 2020 2020-01-22T07:26:24+03:00

Изменить размер текста: A A

Почтальонка из Башкирии, спасшая 20 человек из огня, стала участницей проекта «Гордость России». В беседе с его организаторами Эльвира Шаяхметова рассказала, что случилось в тот день, 6 января, в Межгорье.

Около обеда женщина подошла к дому по улице Дудорова и увидела огонь в окне второго этажа. Сверху сбежала девушка, которая рассказала, что в ее квартире из-за стиральной машинки случилось замыкание. Пока она вызвала пожарных, Эльвира выполняла свои обязанности - отдала пенсию жильцу первого этажа.

- Я, конечно, испугалась, увидев огонь. Особенно было страшно, когда я выдавала пенсию пожилому мужчине с первого этажа. Мне казалось, что вся эта ненадежная конструкция рухнет и завалит нас, - рассказала женщина.

Дальше Эльвира не стала терять времени даром и начала стучать в соседние квартиры, предупреждая людей о пожаре. Параллельно женщина позвонила своей подопечной, которая жила на втором этаже. Из-за нескольких операций та с трудом ходила и без помощи

Эльвиры не выбралась бы. Почтальонку помогла ей подняться и одеться.

- Она, несмотря на всеобщую панику, не растерялась, а скомандовала мне: «Выключай щитки». Когда мы вышли на улицу, уже приехали пожарные машины, - рассказала Эльвира.

Все спасение заняло не более 10 минут. За смелость почтальонку решили представить к госнаграде.

ИСТОЧНИК KP.RU