«Казалось, нас завалит»: почтальонка из Башкирии рассказала, как спасла на пожаре 20 человек
Почтальонка из Башкирии, спасшая 20 человек из огня, стала участницей проекта «Гордость России». В беседе с его организаторами Эльвира Шаяхметова рассказала, что случилось в тот день, 6 января, в Межгорье.
Около обеда женщина подошла к дому по улице Дудорова и увидела огонь в окне второго этажа. Сверху сбежала девушка, которая рассказала, что в ее квартире из-за стиральной машинки случилось замыкание. Пока она вызвала пожарных, Эльвира выполняла свои обязанности - отдала пенсию жильцу первого этажа.
- Я, конечно, испугалась, увидев огонь. Особенно было страшно, когда я выдавала пенсию пожилому мужчине с первого этажа. Мне казалось, что вся эта ненадежная конструкция рухнет и завалит нас, - рассказала женщина.
Дальше Эльвира не стала терять времени даром и начала стучать в соседние квартиры, предупреждая людей о пожаре. Параллельно женщина позвонила своей подопечной, которая жила на втором этаже. Из-за нескольких операций та с трудом ходила и без помощи
Эльвиры не выбралась бы. Почтальонку помогла ей подняться и одеться.
- Она, несмотря на всеобщую панику, не растерялась, а скомандовала мне: «Выключай щитки». Когда мы вышли на улицу, уже приехали пожарные машины, - рассказала Эльвира.
Все спасение заняло не более 10 минут. За смелость почтальонку решили представить к госнаграде.
ИСТОЧНИК KP.RU