2020-01-21T08:05:00+03:00
Общество

В Уфе вычисляют девушку, которая оплатила покупки чужой банковской картой

Владелица счета обратилась в полицию
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: МВД по БашкирииФото: МВД по Башкирии
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Полиция Башкирии устанавливает личность девушки, которая отоваривается в магазинах Уфы с помощью найденной банковской карты.

Владелица счета - 39-летняя уфимка - на днях пришла в отделение полиции и объяснила, что потеряла в торговом комплексе карту, а потом обнаружила, что с нее списали более семи тысяч рублей. Стражи порядка нашли девушку, которая, предположительно, платила по чужой карте, на записях камер видеонаблюдения. По данному факту возбудили дело за мошенничество.

Полиция просит граждан всмотреться в фотографии, если девушка с них вам знакома, обратитесь в ближайший отдел полиции или в дежурную часть МВД по республике – (347) 279-39-02, УМВД по Уфе – 237-19-60, 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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