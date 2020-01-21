2020-01-21T10:22:54+03:00
Общество

В Башкирии включат сирены экстренного оповещения

Их будут тестировать три дня подряд
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: УГЗ УфыФото: УГЗ Уфы
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В ближайшие три дня, с 21 по 23 января, по всей республике будет проводиться проверка систем экстренного оповещения. Сирены будут тестировать с 9.30 утра до 16.00 дня.

21 января их включат в Дёмском, Октябрьском, Калининском и Орджоникидзевском районах Уфы, 22 января - только в Калининском и Орджоникидзевском районах, а 23-го - в Ленинском, Кировском и Советском районах, а также в остальных муниципалитетах республики.

В связи с проверкой всех жителей и гостей республики просят не поддаваться панике. В госкомитете республики по ЧС уточняют, что сирены будут звучать не более трех секунд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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