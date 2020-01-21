2020-01-21T07:53:05+03:00
Общество

Из Башкирии за 2019 год уехали более 121 тысячи человек

А вот приехали на 4 тысячи меньше
Анастасия КУЗНЕЦОВА
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Фото: Михаил ФРОЛОВ
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В Башкирии сохраняется миграционная убыль населения. За январь-октябрь 2019 года из региона уехали 121,34 тысячи человек, тогда как приехали 117,13 тысяч - минус 4,2 тысячи.

Как сообщает "Ъ-Уфа" со ссылкой на Башстат, заметнее всего убыль тех жителей республики, которые имели здесь регистрацию. Таковых уехало 62,5 тысяч человек, а вернулось только 56,28 тысяч - разница в 6,2 тысячи людей.

Однако по сравнению с 2018 годом ситуация немного улучшилась. За тот же период тогда из республики уехали 6,65 тысяч человек.

В основном люди покидают Стерлитамак (1,8 тысяч), Салават (318 человек), Сибай (317), Агидель (342) и Октябрьский. Наоборот же приезжают в Уфу - плюс 2,2 тысячи человек, в Уфимский район - 3,3 тысячи и Нефтекамск - 1,33 тысячи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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