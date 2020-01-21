В Башкирии на трассе столкнулись две встречные легковушки, один человек погиб

21 Янв. 2020 2020-01-21T07:27:45+03:00

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В минувший понедельник, 20 января, в Чишминском районе Башкирии произошло серьезное ДТП. На 6 километре дороги Урал-Арслан-Чишмы-Киргиз-Мияки столкнулись встречные «Nissan Cefiro» и ВАЗ-2115. По данным пресс-службы ГИБДД по Башкирии, в результате столкновения погибла 45-летняя жительница Нефтекамска, которая управляла отечественной легковушкой. За рулем иномарки находилась 42-летняя местная жительница. О том, пострадала ли она, не сообщается.

Сейчас сотрудники дорожной полиции разбираются в ситуации. Всего по данным пресс-службы ведомства за прошедшие сутки на дорогах республики произошло семь автомобильных аварий, в которых погиб один и пострадали восемь человек. Дорожные полицейские выявили свыше 2300 нарушений ПДД и задержали 30 нетрезвых водителей.

ИСТОЧНИК KP.RU