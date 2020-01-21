В Башкирии поиски пропавшего под Новый год мужчины завершились трагедией

21 Янв. 2020 2020-01-21T06:47:22+03:00

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В Стерлитамаке и окрестностях почти целый месяц продолжались поиски 55-летнего Виктора Никитина. Мужчина ушел из дома на проспекте Октября еще 23 декабря и бесследно пропал. Родные и близкие обратились с заявлением в полицию, к поискам подключились добровольцы поискового отряда «Отклик-Стерлитамак».

К сожалению, поиски Виктора Никитина завершились трагедией – его обнаружили мертвым. Об этом в своих социальных сетях сообщили волонтеры поискового отряда «Отклик-Стерлитамак». О том, что стало причиной гибели пожилого мужчины, они не сообщают, ссылаясь на внутренние правила своей организации.

ИСТОЧНИК KP.RU