В Башкирии охотники застрелили волка, державшего в страхе окрестные деревни

21 Янв. 2020 2020-01-21T06:35:40+03:00

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Накануне в Салаватском районе Башкирии охотник выследил и убил волка, который несколько дней держал в страхе деревню Язги-Юрт. Чтобы добыть хищника у опытного егеря Аската Кутушкина ушло два дня, пишет газета «На земле Салавата».

Как отмечает издание, сам егерь родом из села Насибаш того же Салаватского района республики. В беседе с журналистами «На земле Салавата» он признался, что отследить волка было непросто – он молодой и резвый и ему постоянно удавалось уйти от погони. К счастью, егерь все-таки добыл зверя. По его собственному признанию, в прошлом году он выследил и добыл 12 волков.

ИСТОЧНИК KP.RU