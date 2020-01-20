Стало известно, что ждет беременную жительницу Уфы, попавшую в больницу с ранением живота

20 Янв. 2020 2020-01-20T20:13:09+03:00

Она поступила в роддом №3 десять дней назад

Изменить размер текста: A A

Еще 10 января этого года жительница Уфы попала на операционный стол в роддоме №3. Беременную женщину доставили в реанимацию, где хирурги прооперировали ее и спасли сразу две жизни – не рожденного младенца и будущей мамы. Тогда врачей за хорошую работу поблагодарил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин. Спустя некоторое время выяснились подробности этого жуткого случая.

Как выяснилось, женщина сама пыталась убить своего не рожденного ребенка. Сегодня стало известно, что ей не грозит уголовное преследование. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает издание UFA1.RU.

- Она пыталась убить плод, а не рожденного ребенка. Это разные ситуации, за аборт никого же не наказывают, - цитирует собеседника UFA1.RU.

ИСТОЧНИК KP.RU