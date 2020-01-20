В Башкирии с начала года повысили взносы за капремонт

20 Янв. 2020 2020-01-20T18:42:19+03:00

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С 1 января 2020 года в Башкирии повысили размеры минимальных взносов за капитальный ремонт многоквартирных домов. Теперь за каждый квадратный метр в домах до 6 этажей включительно собственники должны платить 6,9 рублей, а если дом выше 6 этажей – 7,5 рублей за «квадрат». Соответствующие поправки уже приняли в республиканском правительстве.

В министерстве ЖКХ Башкирии отметили, что до Нового года в регионе действовали тарифы, принятые еще в 2013 году. Ранее за капремонт жители многоквартирных домов платили по 5,2 и 5,8 рублей за квадратный метр в зависимости от этажности. И вот, спустя почти семь лет, власти республики поднимают эти тарифы.

- Индексация позволит пополнить фонд капитального ремонта и увеличить количество домов и видов работ, проводимых по программе, - отмечал ранее вице-премьер и министр ЖКХ Башкирии Борис Беляев.

ИСТОЧНИК KP.RU