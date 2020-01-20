2020-01-20T17:48:08+03:00
Происшествия

СК Башкирии заинтересовался несчастным случаем с фермером, попавшим в сеноизмельчитель

По итогам доследственной проверки будет принято процессуальное решение
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Следком даст оценку лицам, ответственным за соблюдение правил безопасности на сельхозпредприятииСледком даст оценку лицам, ответственным за соблюдение правил безопасности на сельхозпредприятии
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Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту несчастного случая с фермером из Дюртюлинского района, который погиб, попав в сеноизмельчитель.

По текущей версии следствия, накануне, 19 января, во время подготовки корма для скота 40-летний рабочий поскользнулся и упал в работающий винтовой конвейер. От полученным травм мужчина скончался на месте.

Следователи уже отсмотрели место происшествия и назначили судмедэкспертизу. В настоящий момент правоохранители опрашивают очевидцев и устанавливают обстоятельства произошедшего. После всех следственных мероприятий ведомство даст оценку должностным лицам, ответственным за соблюдение правил безопасности. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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