СК Башкирии заинтересовался несчастным случаем с фермером, попавшим в сеноизмельчитель

20 Янв. 2020 2020-01-20T17:48:08+03:00

Изменить размер текста: A A

Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту несчастного случая с фермером из Дюртюлинского района, который погиб, попав в сеноизмельчитель.

По текущей версии следствия, накануне, 19 января, во время подготовки корма для скота 40-летний рабочий поскользнулся и упал в работающий винтовой конвейер. От полученным травм мужчина скончался на месте.

Следователи уже отсмотрели место происшествия и назначили судмедэкспертизу. В настоящий момент правоохранители опрашивают очевидцев и устанавливают обстоятельства произошедшего. После всех следственных мероприятий ведомство даст оценку должностным лицам, ответственным за соблюдение правил безопасности. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.

ИСТОЧНИК KP.RU