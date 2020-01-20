СК Башкирии заинтересовался несчастным случаем с фермером, попавшим в сеноизмельчитель
Следственный комитет организовал доследственную проверку по факту несчастного случая с фермером из Дюртюлинского района, который погиб, попав в сеноизмельчитель.
По текущей версии следствия, накануне, 19 января, во время подготовки корма для скота 40-летний рабочий поскользнулся и упал в работающий винтовой конвейер. От полученным травм мужчина скончался на месте.
Следователи уже отсмотрели место происшествия и назначили судмедэкспертизу. В настоящий момент правоохранители опрашивают очевидцев и устанавливают обстоятельства произошедшего. После всех следственных мероприятий ведомство даст оценку должностным лицам, ответственным за соблюдение правил безопасности. По итогам проверки будет принято процессуальное решение.
ИСТОЧНИК KP.RU