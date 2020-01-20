Прокуратура отстояла правоту в деле о незаконности сделок с недвижимостью в Уфе на 100 млн рублей

20 Янв. 2020 2020-01-20T15:43:01+03:00

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Арбитражный суд Уральского округа оставил без изменений решение Арбитражного суда Башкирии о «признании ничтожными» сделок с недвижимостью в Уфе и Уфимской районе на 100 млн рублей. Об этом сообщает пресс-службе республиканской прокуратуры.

Ранее надзорное ведомство выявило незаконную схему отчуждения из госсобственности зданий и участков земли. «Управление административными зданиями» с согласия Минземимущества внесло объекты недвижимости в уставной капитал «Строительных инвестиций».

Передача зданий и земель была проведена под предлогом реализации инвестиционных проектов. Они подразумевали строительство многоквартирных домой взамен ветхих зданий на улице Кустарной и проспект Октября, реконструкцию базы отдыха в Ольховском сельсовете Уфимского района. Однако по факту инвестпроекты исполнены не были. Вместо этого фирма реализовала постройки и участки по договорам мены и купли-продажи в собственности третьих лиц. Среди них была «Служба заказчика СУ-10».

Обнаружив схему, прокуратура обратилась в Арбитражный суд республики с исковым требованием к региональному Минземимуществу, «Управлению административными зданиями» и ряду коммерческих фирм. Суд требования прокуратуры удовлетворил и признал сделки недействительными. Он обязал вернуть государству четыре нежилых здания и земельных участок, а также взыскал с «Служба заказчика СУ-10» свыше 33 млн.рублей.

Ответчики обжаловали решение республиканского суда вышестоящей инстанции. Арбитражный суд Уральского округа их доводы отклонил и поддержал правоохранительное ведомство.

Сейчас по материалам прокурорской проверки возбуждено и расследуется уголовно дело по статье «превышение должностных полномочий».

ИСТОЧНИК KP.RU