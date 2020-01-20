2020-01-20T15:00:04+03:00
Происшествия

В Башкирии нашли тело отца двоих детей, изнасиловавшего 4-летнюю дочь

Полицейским об этом рассказала мать потерпевшей девочки
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
С виду семья казалась абсолютно нормальноС виду семья казалась абсолютно нормально
Изменить размер текста:

Житель Дюртюлинского района Башкирии надругался над малолетней дочерью, после чего совершил самоубийство. В жутком преступлении своего покойного супруга обвинила сожительница.

По информации собеседника «КП-Уфа», поздним вечером 19 января в отдел полиции обратилась 30-летняя женщина. Она сообщила, что ее супруг «совершил насильственные действия сексуального характера» в отношении их общей четырехлетней дочери. После содеянного мужчина, по словам заявительницы, покончил с собой. Его тело было обнаружено в предбаннике.

На место происшествия выезжали сотрудники правоохранительных органов. Они изъяли постельные принадлежности и одежду.

Известно, что потерпевшая девочка в детский сад не ходила и все время проводила дома. У нее также есть младшая сестренка. Ни отец, ни мать нигде официально трудоустроены не были.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура отстояла правоту в деле о незаконности сделок с недвижимостью в Уфе на 100 млн рублей
В Башкирии нашли тело отца двоих детей, изнасиловавшего 4-летнюю дочь
К жительнице Башкирии, оставшейся умирать в одиночестве после смерти мужа, пришли волонтеры
В Башкирии за 2019 год уволили 1,8 тысячи медиков
По пути в Уфу пропала фура из Санкт-Петербурга с 15 тоннами чая
ГК «Первый Трест» берет на себя хлопоты по продаже ваших квартир
Радий Хабиров предложил беречь электричество по примеру Нефтекамска
Жителей Башкирии напугал бегающий по селу медведь
«Догнал и ударил ножом»: уфимец зарезал в лифте собственного сына
Появилось содержание записки, которую накануне своей пропажи оставил жене уфимец
При столкновении двух легковушек в Уфе пострадали четыре человека
В Башкирии 22 человека получили деньги за то, что сдали продавцов паленой водки
«Прошу любить и жаловать»: Радий Хабиров представил правительству Башкирии нового прокурора
В Башкирии более двухсот призывников не явились для отправки на службу
«Сколько слез я там пролила!»: скандальная участница «Дома-2» из Башкирии покинула проект
Радий Хабиров устроил разнос чиновникам из-за подозрительного мяса, которым кормят школьников
В Башкирии работник фермы погиб, попав в шнековый транспортер
В уфимских купелях на Крещение окунулись более 14 тысяч человек
Радий Хабиров намерен возвращать молодежь в районы
На трассе в Башкирии водитель на «Ладе» насмерть сбил молодого мужчину
На этой неделе Башкирию ждут дожди, снегопады и туманы