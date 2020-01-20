К жительнице Башкирии, оставшейся умирать в одиночестве после смерти мужа, пришли волонтеры

20 Янв. 2020 2020-01-20T14:29:08+03:00

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К 42-летней Любови Герасимовой из города Салавата, которая осталась умирать в одиночестве после смерти мужа-опекуна, наведалась волонтеры. Как ранее сообщала «Комсомолка», женщина – инвалид-колясочник. Родственников и детей и нее нет. Раньше за ней ухаживал муж, однако в конце декабря он умер, и с тех пор она осталась совсем одна. Любовь не спобобна есть, ходить, готовить и убираться. За решение проблемы взялась ее подруга. Она обратилась к главе Башкирии Радию Хабирову с призывом о помощи. Вопрос на контроль взяла администрация города. На место были отправлены специалисты.

Помимо соцработников, помочь женщина приехала местный волонтер Регина Биргулиева. В беседе с ней Любовь рассказала, что соцработники предложили ей приходить два раза в неделю за определенную сумму. Учитывая, что женщина не может самостоятельно ничего делать, это вряд ли как-то повлияет на ее положение.

– Хочу, чтобы со мной был какой-нибудь человек постоянно. Последний раз меня покормить приходила знакомая позавчера. В инернат не хочу. Дом есть дом. Хочу, чтобы кто-то рядом был. Я уже даже на алкашей каких-нибудь согласна, – отчаялась Любовь. Пока что помощь ей оказывают знакомые люди.

Биргулиева после посещения попросила поддержки у неравнодушных жителей Башкирии. По ее словам, Любови требуются продукты питания, деньги на сиделку или, собственной, одинокий человек, который готов переехать, чтобы ухаживать за женщиной. Номер для связи: 8 919 616 60 26 (Регина Биргулиева).

В Стерлитамаке 42-летняя женщина осталась умирать в одиночестве после смерти супруга // 20.01.

ИСТОЧНИК KP.RU