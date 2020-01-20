2020-01-20T13:33:59+03:00
Общество

В Башкирии за 2019 год уволили 1,8 тысячи медиков

Но республика все равно осталась в плюсе
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
Власти Башкирии намерены увеличивать прирост медицинских кадровВласти Башкирии намерены увеличивать прирост медицинских кадровФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Башкирии за 2019 год было уволено 1,8 тысячи медиков. Об этом сегодня, 20 января, на оперативном совещании в правительстве республики сообщили глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Несмотря на приличное количество потерянных кадров, Башкирия все равно сохранила положительный баланс – 353 человека. В прошлом году на работу в медучреждения было принято 2169 специалистов. В текущем году, по словам Забелина, планируется увеличить это число до 2300 человек с приростом в 500 работников.

Руководитель региона Радий Хабиров поручил главам районов и городов взять проблему кадров в больницах и поликлиниках под собственный контроль и обеспечить медиков господдержкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Прокуратура отстояла правоту в деле о незаконности сделок с недвижимостью в Уфе на 100 млн рублей
В Башкирии нашли тело отца двоих детей, изнасиловавшего 4-летнюю дочь
К жительнице Башкирии, оставшейся умирать в одиночестве после смерти мужа, пришли волонтеры
В Башкирии за 2019 год уволили 1,8 тысячи медиков
По пути в Уфу пропала фура из Санкт-Петербурга с 15 тоннами чая
ГК «Первый Трест» берет на себя хлопоты по продаже ваших квартир
Радий Хабиров предложил беречь электричество по примеру Нефтекамска
Жителей Башкирии напугал бегающий по селу медведь
«Догнал и ударил ножом»: уфимец зарезал в лифте собственного сына
Появилось содержание записки, которую накануне своей пропажи оставил жене уфимец
При столкновении двух легковушек в Уфе пострадали четыре человека
В Башкирии 22 человека получили деньги за то, что сдали продавцов паленой водки
«Прошу любить и жаловать»: Радий Хабиров представил правительству Башкирии нового прокурора
В Башкирии более двухсот призывников не явились для отправки на службу
«Сколько слез я там пролила!»: скандальная участница «Дома-2» из Башкирии покинула проект
Радий Хабиров устроил разнос чиновникам из-за подозрительного мяса, которым кормят школьников
В Башкирии работник фермы погиб, попав в шнековый транспортер
В уфимских купелях на Крещение окунулись более 14 тысяч человек
Радий Хабиров намерен возвращать молодежь в районы
На трассе в Башкирии водитель на «Ладе» насмерть сбил молодого мужчину
На этой неделе Башкирию ждут дожди, снегопады и туманы