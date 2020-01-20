В Башкирии за 2019 год уволили 1,8 тысячи медиков

20 Янв. 2020 2020-01-20T13:33:59+03:00

Но республика все равно осталась в плюсе

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В Башкирии за 2019 год было уволено 1,8 тысячи медиков. Об этом сегодня, 20 января, на оперативном совещании в правительстве республики сообщили глава регионального Минздрава Максим Забелин.

Несмотря на приличное количество потерянных кадров, Башкирия все равно сохранила положительный баланс – 353 человека. В прошлом году на работу в медучреждения было принято 2169 специалистов. В текущем году, по словам Забелина, планируется увеличить это число до 2300 человек с приростом в 500 работников.

Руководитель региона Радий Хабиров поручил главам районов и городов взять проблему кадров в больницах и поликлиниках под собственный контроль и обеспечить медиков господдержкой.

ИСТОЧНИК KP.RU