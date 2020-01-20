По пути в Уфу пропала фура из Санкт-Петербурга с 15 тоннами чая

20 Янв. 2020 2020-01-20T12:51:27+03:00

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Петербургская полиция проводит проверку по заявлению 25-летней предпринимательницы из Уфы, которая сообщила о пропаже фуры с 15 тоннами чая, который должный были доставить из северной столицы России. Об этом сообщает МВД по городу и Ленобласти. Правоохранители устанавливают местонахождение грузовика и груза.

Как следует из заявления уфимки, она заключила договор с транспортной компанией на доставку 15-тонного груза 13 января. Фирма должна была доставить более 1,2 тысячи коробок продукции на грузовике МАЗ. По состоянию на 20 января фура до Уфы так и не доехала. Как сообщает ТАСС, бизнесвумен оценила ущерб в размере 3,3 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU