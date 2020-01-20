2020-01-20T14:25:15+03:00
Недвижимость

ГК «Первый Трест» берет на себя хлопоты по продаже ваших квартир

ГК «Первый Трест» предлагает услугу «Trade-in» для тех, кто хочет улучшить свои жилищные условия и избежать суеты при продаже старой квартиры.
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Многие уфимцы хотят поменять свою старую квартиру на новую. И это не удивительно, ведь строящиеся жилые комплексы имеют интересную концепцию благоустройства и инфраструктуры, качество строительства новостроек выше, а планировки удобнее. Однако отпугивают сложности, связанные с одновременным поиском покупателей на старую квартиру и выбором нового жилья. Есть опасения, что пока проводится сделка по продаже, стоимость понравившейся квартиры может вырасти или её продадут кому-то другому, сообщает bashinform.ru.

Идеальным решением становится «Trade-in»* от ГК «Первый Трест».

«Услуга «Trade-in» от ГК «Первый Трест» осуществляется по улучшенной схеме. Мы параллельно совершаем две сделки, продаем ваше жилье, а взамен предлагаем вам новый вариант квартиру в одном из жилых комплексов ГК «Первый Трест». Вам на выбор предоставляются квартиры в КИК «На Успенской», ЖК «Уфимский Кремль», ЖК «Биосфера», ЖК «Биосфера Высота» и клубном доме «Соты». Воспользовавшись услугой Trade-in от ГК «Первый Трест» вы сэкономите не только время и нервы, но и деньги! Во-первых, мы поможем вам продать вашу старую квартиру совершенно бесплатно(1)! А во-вторых, дадим дополнительную скидку 2 % на новую квартиру от ГК «Первый Трест», - рассказала Адель Сайфуллина, руководитель направлений по работе с агентской сетью и Trade-in.

Преимущества услуги «Trade-in» от ГК «Первый Трест»:

-Услуга по реализации жилья предоставляется БЕСПЛАТНО(2).

-Дополнительная скидка 2 % на новую квартиру в одном из жилых комплексов ГК «Первый Трест».

-Продажа квартиры в максимально короткий срок. 80 % квартир продаются в течение 1 месяца.(3)

-Продажа квартиры осуществляется по рыночной стоимости.

-Отдел продаж ГК «Первый Трест» оказывает полное юридическое сопровождение сделок.

-Все расходы на рекламу объекта ГК «Первый Трест» берет на себя.

-Экономия времени, продажа вторичной недвижимости и покупка квартиры в ГК «Первый Трест» совершаются в один день

-Регистрация сделок по покупке – продаже квартиры через МФЦ в офисах продаж ГК «Первый Трест», в том числе с помощью ЭЦП, совершенно бесплатно(4).

-Возможность забронировать понравившуюся квартиру на 28 дней.

-Помощь ипотечного брокера ГК «Первый Трест» по подбору оптимальных условий ипотечной программы.

Более подробную информацию вы можете получить в офисе продаж по адресу: г. Уфа, ул. Достоевского, 68, а также по телефону: 8 (347) 222-0-111.

Справка о компании: ГК «Первый Трест», входит в Топ-3 застройщиков Башкирии, и строит в Уфе 5 жилых комплексов: клубный дом «Соты», ЖК «Уфимский Кремль», ЖК «Биосфера», ЖК «Биосфера Высота», ЖК «На Успенской»(5).

1 Услуга предоставляется бесплатно при покупке квартиры в жилых комплексах ГК «Первый Трест».

2Услуга предоставляется бесплатно при покупке квартиры в жилых комплексах ГК «Первый Трест».

3По аналитике ГК «Первый Трест».

4 Услуга предоставляется бесплатно при покупке квартиры в жилых комплексах ГК «Первый Трест».

5 Информация дана на 25.12.2019 г.

* трейд-ин

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