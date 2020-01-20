ГК «Первый Трест» берет на себя хлопоты по продаже ваших квартир
Многие уфимцы хотят поменять свою старую квартиру на новую. И это не удивительно, ведь строящиеся жилые комплексы имеют интересную концепцию благоустройства и инфраструктуры, качество строительства новостроек выше, а планировки удобнее. Однако отпугивают сложности, связанные с одновременным поиском покупателей на старую квартиру и выбором нового жилья. Есть опасения, что пока проводится сделка по продаже, стоимость понравившейся квартиры может вырасти или её продадут кому-то другому, сообщает bashinform.ru.
Идеальным решением становится «Trade-in»* от ГК «Первый Трест».
«Услуга «Trade-in» от ГК «Первый Трест» осуществляется по улучшенной схеме. Мы параллельно совершаем две сделки, продаем ваше жилье, а взамен предлагаем вам новый вариант квартиру в одном из жилых комплексов ГК «Первый Трест». Вам на выбор предоставляются квартиры в КИК «На Успенской», ЖК «Уфимский Кремль», ЖК «Биосфера», ЖК «Биосфера Высота» и клубном доме «Соты». Воспользовавшись услугой Trade-in от ГК «Первый Трест» вы сэкономите не только время и нервы, но и деньги! Во-первых, мы поможем вам продать вашу старую квартиру совершенно бесплатно(1)! А во-вторых, дадим дополнительную скидку 2 % на новую квартиру от ГК «Первый Трест», - рассказала Адель Сайфуллина, руководитель направлений по работе с агентской сетью и Trade-in.
Преимущества услуги «Trade-in» от ГК «Первый Трест»:
-Услуга по реализации жилья предоставляется БЕСПЛАТНО(2).
-Дополнительная скидка 2 % на новую квартиру в одном из жилых комплексов ГК «Первый Трест».
-Продажа квартиры в максимально короткий срок. 80 % квартир продаются в течение 1 месяца.(3)
-Продажа квартиры осуществляется по рыночной стоимости.
-Отдел продаж ГК «Первый Трест» оказывает полное юридическое сопровождение сделок.
-Все расходы на рекламу объекта ГК «Первый Трест» берет на себя.
-Экономия времени, продажа вторичной недвижимости и покупка квартиры в ГК «Первый Трест» совершаются в один день
-Регистрация сделок по покупке – продаже квартиры через МФЦ в офисах продаж ГК «Первый Трест», в том числе с помощью ЭЦП, совершенно бесплатно(4).
-Возможность забронировать понравившуюся квартиру на 28 дней.
-Помощь ипотечного брокера ГК «Первый Трест» по подбору оптимальных условий ипотечной программы.
Более подробную информацию вы можете получить в офисе продаж по адресу: г. Уфа, ул. Достоевского, 68, а также по телефону: 8 (347) 222-0-111.
Справка о компании: ГК «Первый Трест», входит в Топ-3 застройщиков Башкирии, и строит в Уфе 5 жилых комплексов: клубный дом «Соты», ЖК «Уфимский Кремль», ЖК «Биосфера», ЖК «Биосфера Высота», ЖК «На Успенской»(5).
1 Услуга предоставляется бесплатно при покупке квартиры в жилых комплексах ГК «Первый Трест».
2Услуга предоставляется бесплатно при покупке квартиры в жилых комплексах ГК «Первый Трест».
3По аналитике ГК «Первый Трест».
4 Услуга предоставляется бесплатно при покупке квартиры в жилых комплексах ГК «Первый Трест».
5 Информация дана на 25.12.2019 г.
* трейд-ин
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