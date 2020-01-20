2020-01-20T11:35:58+03:00
Происшествия

Жителей Башкирии напугал бегающий по селу медведь

На место направили оперативные службы
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Разбираться с медведем выехали экстренные службыРазбираться с медведем выехали экстренные службыФото: Михаил ФРОЛОВ
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Жителей башкирского села напугал бегающий по улицам медведь. Об этом сообщают «Вести-Башкортостан» со ссылкой на источник в экстренных службах.

По данным спасателей, косолапый насторожил людей в селе Ягодном Иглинского района сегодня, 20 января. Обеспокоенные жители обратились в дежурные органы. Разбираться с проблемой выехали оперативные службы и глава сельсовета.

Детей из местной школы и взрослых предупредили о мерах предосторожности. Их попросили проявлять осмотрительности и не выходить на улицу до тех пор, пока угроза не будет устранена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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