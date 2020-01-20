2020-01-20T10:52:46+03:00
Происшествия

«Догнал и ударил ножом»: уфимец зарезал в лифте собственного сына

Следственный комитет возбудил уголовное дело
Владислав КАЗАНЦЕВ
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Мужчина догнал сына, когда тот заходил в лифтМужчина догнал сына, когда тот заходил в лифтФото: Евгения ГУСЕВА
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В Уфе 49-летнего мужчину подозревают в убийстве собственного сына. Об этом сообщает Следственный комитет Башкирии.

Правоохранители выяснили, что все произошло ранним утром 19 января. Между пьяными подозреваемым и его 26-летним сыном произошел бытовой конфликт. Когда после ссоры сын стал уходить из квартиры отца, тот схватил нож и бросился за ним.

– Он догнал его и ударил ножом в грудь в дверях лифта. От полученного ранения мужчина скончался на месте, знакомые, находившиеся вместе с потерпевшим, вызвали медиков и сотрудников полиции, – рассказали в СК.

В настоящий момент подозреваемый находится по стражей. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU

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