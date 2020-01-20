«Догнал и ударил ножом»: уфимец зарезал в лифте собственного сына

20 Янв. 2020 2020-01-20T10:52:46+03:00

Мужчина догнал сына, когда тот заходил в лифт Фото: Евгения ГУСЕВА

Изменить размер текста: A A

В Уфе 49-летнего мужчину подозревают в убийстве собственного сына. Об этом сообщает Следственный комитет Башкирии.

Правоохранители выяснили, что все произошло ранним утром 19 января. Между пьяными подозреваемым и его 26-летним сыном произошел бытовой конфликт. Когда после ссоры сын стал уходить из квартиры отца, тот схватил нож и бросился за ним.

– Он догнал его и ударил ножом в грудь в дверях лифта. От полученного ранения мужчина скончался на месте, знакомые, находившиеся вместе с потерпевшим, вызвали медиков и сотрудников полиции, – рассказали в СК.

В настоящий момент подозреваемый находится по стражей. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «убийство».

ИСТОЧНИК KP.RU