«Догнал и ударил ножом»: уфимец зарезал в лифте собственного сына
В Уфе 49-летнего мужчину подозревают в убийстве собственного сына. Об этом сообщает Следственный комитет Башкирии.
Правоохранители выяснили, что все произошло ранним утром 19 января. Между пьяными подозреваемым и его 26-летним сыном произошел бытовой конфликт. Когда после ссоры сын стал уходить из квартиры отца, тот схватил нож и бросился за ним.
– Он догнал его и ударил ножом в грудь в дверях лифта. От полученного ранения мужчина скончался на месте, знакомые, находившиеся вместе с потерпевшим, вызвали медиков и сотрудников полиции, – рассказали в СК.
В настоящий момент подозреваемый находится по стражей. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «убийство».
ИСТОЧНИК KP.RU