2020-01-20T10:46:57+03:00
Общество

Появилось содержание записки, которую накануне своей пропажи оставил жене уфимец

Прямо перед Новым годом мужчина потерял работу
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: соцсетифото: соцсети
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Стали известны обстоятельства пропажи 31-летнего жителя Дмитриевки Алексея Комарова, ушедшего из дома днем 18 января. Как рассказал его друг, перед исчезновением он оставил дома все вещи и написал супруге прощальную записку.

– Ушёл 18 числа около 14.00, оставив дома все вещи, деньги, телефон, написал записку жене. В послании – коды от карточек и слова «люблю, извини, прощай», – поделился Дмитрий.

Известно, что Комаров переехал из Челябинска в Уфу полгода назад и перед Новым годом остался без работы. После того как он ушел из дома, его пытались сразу же найти по горячим следам в близлежащих районах, но тщетно – «никто не видел и нигде нет».

– Последнее время, никому не звонил и не писал, – продолжил товарищ Алексея Дмитрий. –Очень переживаем за него. Идти ему некуда, практически не пьёт, наркотики не употребляет, психических заболеваний нет. Перед уходом вечером жарили с ним шашлыки, выпили немного коньяку, очень даже хорошо пообщались и легли спать.

В поисках мужчины принимает участие полиция и отряд «ЛизаАлерт». Близкие Алексея предполагают, что он мог уйти по дороге в сторону Иглино или Дорогино.

ИСТОЧНИК KP.RU

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