2020-01-20T09:08:26+03:00
Общество

«Прошу любить и жаловать»: Радий Хабиров представил правительству Башкирии нового прокурора

Во время оперативного совещания глава правоохранительного ведомства занял место в первом ряду
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: оперативное совещаниефото: оперативное совещание
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Радий Хабиров представил правительству Башкирии руководителя региональной прокуратуры. Он сделал это во время еженедельного оперативного совещания.

– …на должность прокурора республики назначен Ведерников Владимир Викторович, ранее работавший прокурором города Москвы. Прошу любить и жаловать, – сказал коллегам Хабиров.

Напомним, о том, что Ведерников займет кресло прокурора, стало известно еще в сентябре 2019 года. Парламент Башкирии одобрил его кандидатуру 19 сентября. Указ о его назначении в конце декабря подписал президент России Владимир Путин.

45-летний Владимир Ведерников родом из Томска. В органы прокуратуры устроился после окончания Томского государственного университета в 1996 году. На повышение в Москву ушел в 2000 году. Там он занимал посты зампрокурора Центрального административного округа Москвы и замначальника управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генпрокуратуры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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