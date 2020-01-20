2020-01-20T09:03:31+03:00
Общество

В Башкирии более двухсот призывников не явились для отправки на службу

Об этом заявил военком республики на оперативном совещании в правительстве
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Алена ЗайцеваФото: Алена Зайцева
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Сегодня, 20 января, во время очередного оперативного совещания в башкирском правительстве с докладом об итогах осенней призывной кампании выступил главный военком Башкирии. Игорь Харченко заявил, что по плану Центрального военного округа из республики осенью 2019 года должны были уйти на службу 4398 человек.

- План призыва выполнен в полном объеме, - заявил военный комиссар Башкирии. – Не прибыли на мероприятия, связанные с призывом на военную службу без уважительных причин 38 человек. Не явились для отправки в войска 207 призывников. Из них привлечены к административной ответственности 183 призывника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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