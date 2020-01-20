2020-01-20T08:51:32+03:00
Общество

«Сколько слез я там пролила!»: скандальная участница «Дома-2» из Башкирии покинула проект

Вместе с девушкой ушел и ее молодой человек
Владислав КАЗАНЦЕВ
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фото: Анастасия Иванова / instagram.comфото: Анастасия Иванова / instagram.com
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Одна из самых неоднозначных и ярких участниц «Дома-2», Анастасия Иванова из башкирского Ишимбая, покинула проект. С собой она забрала своего молодого человека, Руслана Мацьолека. По словам девушки, уходить ей было тяжело, она благодарно шоу за «бесценный опыт» и найденную любовь.

– Те, кто наблюдал за мной с самого моего прихода на проект, знают сколько слез я там пролила! Несмотря на это, как уже сказала в эфире, я ушла тогда - когда меня не хотели отпускать, – признавалась Анастасия.

На своей странице в соцсети она написала, что решение об уходе она приняла вместе со своим парнем. Они хотят жить «уже вдвоем и без камер» и «вкладывать свое время не в обсуждение отношений», а в «совместное настоящее». Анастасия заявила, что они с Русланом в первый месяц отношений поняли, что не готовы друг друга отпускать и стали думать о том, чтобы покинуть проект.

Напомним, в июле 2019 года Анастасии сделал предложение другой парень – Вячеслав. Девушка попросила время, чтобы подумать, но впоследствии сошлась с другим человеком.

Ранее девушка в беседе с "Комсомолкой" заявила, что у нее часто возникают мысли уйти с проекта

ИСТОЧНИК KP.RU

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