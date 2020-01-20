2020-01-20T08:42:16+03:00
Общество

Радий Хабиров устроил разнос чиновникам из-за подозрительного мяса, которым кормят школьников

Говядину завозят из Бразилии
Павел КРАЙНОВ
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Фото: Рустем АхуновФото: Рустем Ахунов
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Сегодня, 20 января, в башкирском правительстве прошло очередное оперативное совещание. Во время обсуждения текущей повестки глава Башкирии Радий Хабиров вновь поднял вопрос о школьном питании. Он зачитал сопроводительный документ к мясу, которым кормят школьников в Кушнаренковском районе республики. Его возмутило происхождение говядины, которую поставляют в школы по всему району.

- Говядина бескостная, замороженная. Страна происхождения – Бразилия. Я об этом много раз должен говорить? Контрольное управление еще раз пусть проверяет. Я буду ставить вопрос о вашем соответствии работе, - обратился он к чиновникам районных администраций. – Регулярно будем проверять школьное питание, пока не наведете там порядок!

ИСТОЧНИК KP.RU

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