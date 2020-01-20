В Башкирии работник фермы погиб, попав в шнековый транспортер

20 Янв. 2020 2020-01-20T08:24:47+03:00

Об этом стало известно в ходе оперативного совещания в правительстве республики

Изменить размер текста: A A

В Дюртюлинском районе Башкирии 19 января произошло ЧП со смертельным исходом. По данным госкомитета республики по чрезвычайным ситуациям, несчастный случай произошел на одной из животноводческих ферм. Об этом на оперативном совещании в правительстве региона заявил руководитель комитета Фарит Гумеров.

- В результате падения в работающий шнековый транспортер погиб работник, - рассказал Гумеров.

Как известно, шнековый транспортер предназначен для подачи зерна. Мужчина, по всей видимости, попал в него и упал с большой высоты.

ИСТОЧНИК KP.RU