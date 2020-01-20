2020-01-20T08:20:01+03:00
Общество

В уфимских купелях на Крещение окунулись более 14 тысяч человек

Самым популярным местом стало Солдатское озеро
Владислав КАЗАНЦЕВ
Поделиться:
фото: ufacity.infoфото: ufacity.info
Изменить размер текста:

В Уфе на Крещение в купелях окунулись 14 494 человека. Об этом сообщает пресс-службе городской администрации.

Как отметили в мэрии, в этом году иордани впервые были организованы во всех районах столицы Башкирии. На местах дежурили сотрудники «скорой», спасатели и полицейские. Сами купели были оборудованы лестницами, а поблизости находились палатки с обогревом, биотуалеты и точки питания с горячим чаем. Во время традиционных купаний обошлось без происшествий.

Самыми посещаемыми стали купели на озере Солдатском (3 240 человек), на реке Белой в районе спорткомплекса «Юность» (2 926) и на реке Уфе в Сипайлово (2 215).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Радий Хабиров предложил беречь электричество по примеру Нефтекамска
Жителей Башкирии напугал бегающий по селу медведь
«Догнал и ударил ножом»: уфимец зарезал в лифте собственного сына
Появилось содержание записки, которую накануне своей пропажи оставил жене уфимец
При столкновении двух легковушек в Уфе пострадали четыре человека
В Башкирии 22 человека получили деньги за то, что сдали продавцов паленой водки
«Прошу любить и жаловать»: Радий Хабиров представил правительству Башкирии нового прокурора
В Башкирии более двухсот призывников не явились для отправки на службу
«Сколько слез я там пролила!»: скандальная участница «Дома-2» из Башкирии покинула проект
Радий Хабиров устроил разнос чиновникам из-за подозрительного мяса, которым кормят школьников
В Башкирии работник фермы погиб, попав в шнековый транспортер
В уфимских купелях на Крещение окунулись более 14 тысяч человек
Радий Хабиров намерен возвращать молодежь в районы
На трассе в Башкирии водитель на «Ладе» насмерть сбил молодого мужчину
На этой неделе Башкирию ждут дожди, снегопады и туманы