В уфимских купелях на Крещение окунулись более 14 тысяч человек

20 Янв. 2020 2020-01-20T08:20:01+03:00

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В Уфе на Крещение в купелях окунулись 14 494 человека. Об этом сообщает пресс-службе городской администрации.

Как отметили в мэрии, в этом году иордани впервые были организованы во всех районах столицы Башкирии. На местах дежурили сотрудники «скорой», спасатели и полицейские. Сами купели были оборудованы лестницами, а поблизости находились палатки с обогревом, биотуалеты и точки питания с горячим чаем. Во время традиционных купаний обошлось без происшествий.

Самыми посещаемыми стали купели на озере Солдатском (3 240 человек), на реке Белой в районе спорткомплекса «Юность» (2 926) и на реке Уфе в Сипайлово (2 215).

ИСТОЧНИК KP.RU