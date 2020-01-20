На трассе в Башкирии водитель на «Ладе» насмерть сбил молодого мужчину

20 Янв. 2020 2020-01-20T07:11:25+03:00

Также известно, что светоотражающих элементов на одежде пешехода не было.

Со слов автомобилиста, он вышел на трассу в неположенном месте

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Вчера 19 января ближе к вечеру в Стерлитамакском районе Башкирии произошла смертельная авария с участием пешехода.

Как сообщили в ГИБДД республики, на 107 км автодороги Уфа-Оренбург 26-летний уфимец за рулем «Лады Гранта» сбил 31-летнего жителя Аургазинского района. От полученных травм молодой мужчина скончался на месте ДТП. Со слов водителя, пешеход внезапно вышел на проезжую часть в неустановленном месте. Также известно, что светоотражающих элементов на его одежде не было.

Всего за минувшие сутки в Башкирии произошло 10 ДТП, в которых три человека погибли и девять получили травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU