2020-01-20T07:25:45+03:00
Общество

Радий Хабиров намерен возвращать молодежь в районы

Глава Башкирии потребовал от руководителей муниципалитетов «активнее» сдерживать их миграцию
Эльвина АПАРИНА
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Властям не выгодно то, что молодежь уезжает из сел и районовВластям не выгодно то, что молодежь уезжает из сел и районов
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Глава региона планирует возвращать молодежь в районы. Такую задачу он поставил и руководителям муниципалитетов – он потребовал от глав районов не допускать миграцию молодежи. Со слов Радия Хабирова, для них уже есть соответствующее письмо, где эта задача расписана более подробно.

- Наша задача – понять, каким ресурсом мы обладаем, сколько студентов в том или ином районе учится в том или ином вузе. Это может быть поздравление, приглашение, поддержка, примите к исполнению с очень серьезным настроем, - сказал он своим подчиненным.

Отметим, что сейчас в Башкирии действует несколько программ с целью удержать специалистов в деревнях и районах. Государство поддерживает врачей, учителей, а с 2020 года поддержку получат и тренеры. Будет создана республиканская программа «Сельский тренер», в рамках которой 100 человек получат по 600 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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