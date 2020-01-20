На этой неделе Башкирию ждут дожди, снегопады и туманы

20 Янв. 2020 2020-01-20T06:57:27+03:00

Морозов в регионе этой зимой ждать точно не стоит – зима выдалась теплой.

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Морозов в регионе этой зимой ждать точно не стоит – зима выдалась теплой. По данным Башгидромета, новая неделя в Башкирии начнется с дождей и тумана. Также с середины недели ожидаются сильные снегопады, метель, на дорогах – снежные заносы.

Сегодня, 20 января, в среднем температура воздуха составит +1, 0 градусов. Временами будет идти дождь, иногда вместе со снегом, появится туман, видимость может ухудшиться до 500-1000 м. Во вторник столбик термометра покажет -2, осадков не ожидается.

В среду 22 января начнутся снегопады – снег будет идти всю неделю вплоть до воскресенья. Температура воздуха в среднем составит -5, -7 градусов днем, а ночью -9, -10. Также ожидаются снежные накаты и заносы.

ИСТОЧНИК KP.RU