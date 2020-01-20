В Башкирии за две недели зарегистрировались 2000 самозанятых

20 Янв. 2020 2020-01-20T06:46:42+03:00

По данным специалистов, количество самозанятых в Башкирии может возрасти до 50 000 человек.

За год их число может превысить 50 000 человек

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С начала 2020 года в регионе более двух тысяч человек зарегистрировалось как самозанятые, сообщает пресс-служба УФНС по РБ. Все предприниматели зарегистрировались через удобный сервис «Мой налог», им не пришлось приходить в налоговую. Теперь самозанятые будут платить налог в размере 4% на профессиональный доход. Прибыль будет фиксировать специальное приложение – в него нужно вносить все поступления до 25 числа.

По данным специалистов, количество самозанятых в Башкирии может возрасти до 50 000 человек.

Напомним, что самозанятыми могут сдать мастера по маникюру, наращиванию ресниц, няни, копирайтеры, строители, кондитеры, шве и т.д., то есть те специалисты, которые работают не в организации, а на себя.

ИСТОЧНИК KP.RU