Героинь аниме нарядили в национальные башкирские костюмы

19 Янв. 2020 2020-01-19T20:16:41+03:00

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Необычную задумку воплотили в жизнь дизайнеры интернет-сообщества «stickхана»: они примерили на героинь популярного в Японии жанра аниме национальные башкирские костюмы. Идея пришлась по вкусам пользователям соцсетей – буквально за сутки пост с изображениями набрал более 800 лайков и восторженных комментариев.

Фото: vk.com/stickhana

Как сообщает издание «Национальный акцент», сообщество «stickхана» занимается разработкой стикеров со словами и фразами на башкирском языке, а также активно использует образы из башкирской национальной культуры и быта, тем самым популяризируя национальную культуру среди молодежи по всей России.

ИСТОЧНИК KP.RU