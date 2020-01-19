2020-01-19T20:16:41+03:00
Общество

Героинь аниме нарядили в национальные башкирские костюмы

Необычная идея пришла в голову дизайнерам сообщества «stickхана»
Антон СМИРНИЦКИЙ
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Фото: vk.com/stickhanaФото: vk.com/stickhana
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Необычную задумку воплотили в жизнь дизайнеры интернет-сообщества «stickхана»: они примерили на героинь популярного в Японии жанра аниме национальные башкирские костюмы. Идея пришлась по вкусам пользователям соцсетей – буквально за сутки пост с изображениями набрал более 800 лайков и восторженных комментариев.

Фото: vk.com/stickhana

Фото: vk.com/stickhana

Как сообщает издание «Национальный акцент», сообщество «stickхана» занимается разработкой стикеров со словами и фразами на башкирском языке, а также активно использует образы из башкирской национальной культуры и быта, тем самым популяризируя национальную культуру среди молодежи по всей России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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