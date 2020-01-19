2020-01-19T19:04:20+03:00
Происшествия

Труп жителя Башкирии обнаружили в запертой ванной горящей квартиры

По подозрению в убийстве задержали его 27-летнего знакомого
Инга НОВИЦКАЯ
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В настоящий момент подозреваемый задержан, с ним работают сотрудники правоохранительных органовВ настоящий момент подозреваемый задержан, с ним работают сотрудники правоохранительных органовФото: Олег ЗОЛОТО
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11 января в пожарную службу Ишимбая поступило сообщение, что горит квартира на пятом этаже дома на улице Молодежной. Прибывшие на место спасатели заметили, что в квартире никого нет, лишь только дверь в ванную не открывалась и словно была заперта изнутри.

Взломав дверь, пожарные с ужасом обнаружили, что в ванной лежало бездыханное тело 49-летнего хозяина. На первый взгляд на теле погибшего не было видимых следов насильственной смерти, казалось, что мужчина отравился угарным газом, но позже выяснилось, что его убили.

Как сообщил собственный источник «КП-Уфа», по подозрению в убийстве по горячим следам вскоре был задержан знакомый погибшего – 27-летний местный житель, ранее судимый и находящийся под административным надзором. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Обстоятельства произошедшего устанавливают следователи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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