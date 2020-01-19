Под Уфой в Крещенский сочельник пропал молодой мужчина

19 Янв. 2020 2020-01-19T20:02:33+03:00

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Вчера, 18 января, в Крещенский сочельник под Уфой пропал 31-летний житель деревни Дмитриевки Алексей Комаров. Как рассказали волонтеры спасательно-поискового отряда «Лиза Алерт», мужчина днем вышел из дома и перестал выходить на связь, чего раньше за ним никогда не замечалось. Обеспокоенные родственники немедленно обратились за помощью в полицию и к поисковикам. Волонтеры немедленно объявили сбор, и уже сегодня вечером, 19 января, собираются прочесать лес и ближайшие окрестности.

Приметы: рост 185 сантиметров, крепкое телосложение, темные волосы, серые глаза.

Был одет: темно-синяя куртка, камуфляжная зеленая майка, серые джинсы, черные высокие зимние ботинки, черная вязаная шапка.

Если вам что-то известно о местонахождении Алексея, просьба немедленно сообщить в полицию, а если вы хотите принять участие в поисках, сообщите об этом волонтерам по номеру 8(800)700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU