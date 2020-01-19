В Башкирии во время Крещенских купаний в купелях уже окунулись более 40 тысяч горожан
В Башкирии православные продолжают отмечать священный праздник Крещение Господне: в этот день существует традиция троекратно окунаться с головой в ледяную воду в проруби. Для этой цели в республике оборудовали 83 купели, которые освятили служители церкви. Возле купелей дежурят спасатели, медики, сотрудники полиции и Росгвардии. Все проруби оснащены удобными перилами, отапливаемыми палатками для переодевания и киосками, где можно перекусить и выпить горячего чая.
Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, в первой половине дня окунулись в ледяную воду порядка 40 тысяч человек. Всего же отдать дань давней традиции планировали 60 тысяч человек.
Например, в Уфе многие горожане пришли к купели, оборудованной на Солдатском озере в парке им. Ивана Якутова. По данным городской администрации, там уже искупались 1678 человек.
В Ленинском районе купель для окунания оборудовали на реке Белая в створе улицы Воронежской. После праздничного богослужения в Крестовоздвиженском храме сотни верующих вместе с настоятелем храма отправились к купели для омовения.
А вот в Демском районе купель в этом году появилась впервые – ее оборудовали на Кустаревском озере. Уже к полудню там окунулись 680 человек, и желающие погрузиться в ледяную воду приходят до сих пор.
- Происшествий в местах купания и в ночную службу в местах культа не зафиксировано. Мест несанкционированных купаний не выявлено, - добавили в пресс-службе экстренного ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU