В Башкирии во время Крещенских купаний в купелях уже окунулись более 40 тысяч горожан

19 Янв. 2020 2020-01-19T18:07:35+03:00

Всего по данным МЧС республики окунуться в проруби планировали 60 тысяч человек

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В Башкирии православные продолжают отмечать священный праздник Крещение Господне: в этот день существует традиция троекратно окунаться с головой в ледяную воду в проруби. Для этой цели в республике оборудовали 83 купели, которые освятили служители церкви. Возле купелей дежурят спасатели, медики, сотрудники полиции и Росгвардии. Все проруби оснащены удобными перилами, отапливаемыми палатками для переодевания и киосками, где можно перекусить и выпить горячего чая.

Как сообщили в пресс-службе регионального МЧС, в первой половине дня окунулись в ледяную воду порядка 40 тысяч человек. Всего же отдать дань давней традиции планировали 60 тысяч человек.

Например, в Уфе многие горожане пришли к купели, оборудованной на Солдатском озере в парке им. Ивана Якутова. По данным городской администрации, там уже искупались 1678 человек.

В Ленинском районе купель для окунания оборудовали на реке Белая в створе улицы Воронежской. После праздничного богослужения в Крестовоздвиженском храме сотни верующих вместе с настоятелем храма отправились к купели для омовения.

А вот в Демском районе купель в этом году появилась впервые – ее оборудовали на Кустаревском озере. Уже к полудню там окунулись 680 человек, и желающие погрузиться в ледяную воду приходят до сих пор.

- Происшествий в местах купания и в ночную службу в местах культа не зафиксировано. Мест несанкционированных купаний не выявлено, - добавили в пресс-службе экстренного ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU