2020-01-19T17:22:27+03:00
Происшествия

Житель Башкирии в пылу ссоры раскроил топором череп своему другу

Пострадавший выжил и сейчас находится в больнице
Яна БАЗЕКИНА
Поделиться:
Против дебошира возбудили уголовное делоПротив дебошира возбудили уголовное делоФото: "КП" Архив
Изменить размер текста:

Кровавыми разборками обернулась встреча двух закадычных приятелей в Стерлитамаке. Все произошло в ночь на 17 января в общежитии на улице Химиков. Друзья распивали алкоголь, но неожиданно поссорились, и тогда 32-летний хозяин комнаты указал гостю на дверь, а тот схватил топор и обухом раскроил приятелю череп, после чего поспешил скрыться.

Прибежавшие на шум соседи застали мужчину в луже крови и вызвали скорую. Мужчину госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, сейчас за его жизнь борются врачи. Самого дебошира вскоре задержали сотрудники полиции – им оказался ранее судимый 31-летний местный житель. Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, в отношении мужчины уже возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Героинь аниме нарядили в национальные башкирские костюмы
Под Уфой в Крещенский сочельник пропал молодой мужчина
Труп жителя Башкирии обнаружили в запертой ванной горящей квартиры
В Башкирии во время Крещенских купаний в купелях уже окунулись более 40 тысяч горожан
Житель Башкирии в пылу ссоры раскроил топором череп своему другу
В Башкирии пьяный водитель сбил человека и хотел отвезти его в больницу, но не успел
Над Уфой парил десяток разноцветных воздушных шаров
В одном из городов Башкирии установили очень необычные скамейки
Туристку, которую переехал мотоцикл в отпуске на Бали, привезли в Уфу
В Башкирии за сутки три пешехода погибли под колесами автомобилей
Ушел 1 января и не вернулся: в Башкирии разыскивают 46-летнего Олега Лунькова
Под Уфой «Рено Логан» залетел под «КамАЗ»: водитель и пассажир погибли на месте
В Уфе священник окропил святой водой больницу и тяжелобольных пациентов
В Башкирии загорелась квартира, в которой проживала супружеская пара: есть жертвы
Жителей башкирского села удивил необычный бронированный транспорт
«Вы не люди, вы свиньи!»: в Уфе в коляску со спящим ребенком упал горящий окурок
Поиски пропавшего в Подмосковье молодого уфимца завершились трагедией
Синоптики рассказали, когда в Башкирии похолодает