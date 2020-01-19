Житель Башкирии в пылу ссоры раскроил топором череп своему другу

19 Янв. 2020 2020-01-19T17:22:27+03:00

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Кровавыми разборками обернулась встреча двух закадычных приятелей в Стерлитамаке. Все произошло в ночь на 17 января в общежитии на улице Химиков. Друзья распивали алкоголь, но неожиданно поссорились, и тогда 32-летний хозяин комнаты указал гостю на дверь, а тот схватил топор и обухом раскроил приятелю череп, после чего поспешил скрыться.

Прибежавшие на шум соседи застали мужчину в луже крови и вызвали скорую. Мужчину госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, сейчас за его жизнь борются врачи. Самого дебошира вскоре задержали сотрудники полиции – им оказался ранее судимый 31-летний местный житель. Как сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии, в отношении мужчины уже возбудили уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью».

ИСТОЧНИК KP.RU