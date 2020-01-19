В Башкирии пьяный водитель сбил человека и хотел отвезти его в больницу, но не успел

19 Янв. 2020 2020-01-19T16:23:38+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня в ночь на 19 января в Давлекановском районе Башкирии пьяный водитель сбил пешехода. Как рассказали в республиканской Госавтоинспекции, все произошло на 54-м километре автодороги Чишмы-Аксеново-Киргиз-Мияки: там 27-летний житель Чишминского района решил с ветерком прокатиться после вечерних возлияний с друзьями, но в итоге наехал на 55-летнего местного жителя. Виновник ДТП решил отвезти пострадавшего в больницу, но мужчина от полученных травм скончался прямо в машине. Сейчас по факту смертельного наезда начато разбирательство.

- За сутки на дорогах республики зарегистрировано 11 автомобильных аварий, в которых 6 человек погибли и 13 получили травмы, - добавили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU