2020-01-19T14:42:17+03:00
Общество

В одном из городов Башкирии установили очень необычные скамейки

Вот только горожане опасаются, что из-за слабого крепления они могут свалиться на прохожих
Яна БАЗЕКИНА
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Сами скамейки больше напоминают арт-объекты. Фото: соцсетиСами скамейки больше напоминают арт-объекты. Фото: соцсети
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Власти Стерлитамака решили порадовать своих жителей и установили неподалеку от реки Стерли, рядом с остановкой «Дом быта» необычные скамейки. Изящные металлические конструкции, больше напоминающие сюрреалистические арт-объекты, удивили и порадовали горожан, но некоторые отметили, что скамейки плохо закреплены и запросто могут свалиться на голову случайному прохожему. В качестве доказательств кто-то из прохожих сфотографировал скамейки и выложил фотографии в соцсети.

Вот только крепления конструкции оставляют желать лучшего. Фото: соцсети

Вот только крепления конструкции оставляют желать лучшего. Фото: соцсети

- Подрядчик не мог хотя бы снег почистить сначала, а потом закрепить нормально? Их же быстрее на чермет унесут или к себе на дачу! – возмущается Иван К. – Даже в мороз можно забить штырь в землю и приварить к нему. Можно после мороза это сделать. Это халатность и лень. Лень делать и думать.

- Лучше бы нечего не делали. Жители нашего города не заслужили это. Все равно все всем недовольны, - вздыхает в ответ Олег П.

В итоге на замечания горожан оперативно отреагировали в городской администрации и пообещали в короткие сроки проработать вопрос об укреплении скамеек и решить существующую проблему.

ИСТОЧНИК KP.RU

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