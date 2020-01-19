Туристку, которую переехал мотоцикл в отпуске на Бали, привезли в Уфу

19 Янв. 2020 2020-01-19T13:46:05+03:00

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Сегодня утром, 19 января, в Уфу на самолете привезли туристку Анну Пономареву, которая попала в ДТП во время отпуска на Бали. Напомним, что на отдыхе девушку сбил пьяный мотоциклист: Анна получила несколько переломов и серьезную черепно-мозговую травму. Индонезийские врачи сделали ей экстренную операцию, но для дальнейшего лечения требовалось доставить туристку на родину. Тогда глава Башкирии Радий Хабиров обратился за помощью в министерство иностранных дел России, и консульство решило вопрос с транспортировкой девушки в Уфу.

Как сообщает издание «Туймазинский вестник», по прилету Анну Пономареву встретили медики и отвезли ее в ГКБ №21 для полного обследования, после чего врачи определят дальнейшую тактику ее лечения. К счастью, перелет пострадавшая перенесла без осложнений, сейчас ее состояние оценивается как средней тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU