2020-01-19T13:06:34+03:00
Происшествия

В Башкирии за сутки три пешехода погибли под колесами автомобилей

О случаях смертельных наездов рассказали в республиканской Госавтоинспекции
Яна БАЗЕКИНА
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Фото: республиканская ГосавтоинспекцияФото: республиканская Госавтоинспекция
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За минувшие сутки в Башкирии зарегистрировано три случая смертельных наездов на пешеходов.

Первое ДТП произошло около 19.30 в Салаватском районе: там на 10 километре автодороги Малояз-Верхние Киги-Ункурда ВАЗ-2107 сбил 82-летнего пенсионера. Как рассказал 32-летний водитель автомобиля, пешеход вышел на дорогу в неположенном месте, и из-за сильного снегопада его не удалось вовремя заметить и притормозить.

Около 21.00 в Белорецке, на улице 50 лет Октября внедорожник Land Rover Freelander сбил 53-летнюю женщину. 22-летний водитель иномарки утверждал, что женщина выбежала на дорогу прямо перед колесами автомобиля, хотя пешеходного перехода там не было. В итоге, пострадавшая скончалась в карете скорой помощи по пути в больницу.

А уже около 01.30 в Давлекановском районе, на 54-м километре автодороги Чишмы-Аксеново-Киргиз-Мияки пьяный 27-летний водитель «Лады Приоры» сбил 55-летнего мужчину. После наезда водитель решил оказать помощь сбитому пешеходу и повез его в больницу, но тот скончался по дороге. Сейчас сотрудники дорожной полиции устанавливают все обстоятельства этой аварии.

- Всего за минувшие сутки на дорогах республики зарегистрировано 11 автомобильных аварий, в которых 6 человек погибли и 13 получили травмы, - уточнили в пресс-службе республиканской Госавтоинспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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