2020-01-19T12:24:43+03:00
Общество

Ушел 1 января и не вернулся: в Башкирии разыскивают 46-летнего Олега Лунькова

Волонтеры предупреждают, что мужчина нуждается в медицинской помощи
Яна БАЗЕКИНА
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От мужчины нет никаких новостей уже почти 3 неделиОт мужчины нет никаких новостей уже почти 3 недели
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В Белебее разыскивают 46-летнего Олега Лунькова, который вышел из дома 1 января, и с тех пор от него нет никаких вестей. Обеспокоенные родные обратились за помощью к волонтерам «Лизы Алерт» и в полицию. Дело в том, что мужчина имеет проблемы со здоровьем, и в любой момент ему может понадобиться медицинская помощь.

Приметы: рост 178 см, плотное телосложение, светлые короткие кудрявые волосы, серые глаза.

Был одет: черная куртка с капюшоном, темно-серая вязаная безрукавка, темно-серое трико, дутые ботинки на застежке-липучке, кожаная с темно-серым мехом шапка-ушанка.

Если вам что-то известно о местонахождении мужчины или обстоятельствах его пропажи, просьба сообщить об этом в полицию или поисковикам по номеру 8 (800) 700-54-52.

ИСТОЧНИК KP.RU

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