В Уфе священник окропил святой водой больницу и тяжелобольных пациентов

19 Янв. 2020 2020-01-19T11:19:41+03:00

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Сегодня, 19 января, православные верующие отмечают Крещение Господне. Накануне, в Крещенский сочельник, уфимский священник Анатолий Киселев навестил республиканскую клиническую больницу, чтобы освятить там воду.

Как рассказали в уфимской епархии, настоятель храма поздравил всех сотрудников и пациентов больницы с праздником Богоявления, рассказал его историю и объяснил, что такое святая вода и как с ней правильно обращаться. В завершении своего визита священник обошел больницу, окропив все палаты святой водой, а также заглянул к тяжелобольным пациентам и окропил их тоже, помолившись за их здравие.

ИСТОЧНИК KP.RU