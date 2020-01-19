Над Уфой парил десяток разноцветных воздушных шаров

19 Янв. 2020 2020-01-19T15:36:11+03:00

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Сегодня днем, 19 января, уфимцы могли наблюдать в небе необычное красочное зрелище: над городом парила целая россыпь разноцветных воздушных шаров. Как оказалось, в республике проходит масштабный фестиваль воздухоплавания «Самрау-2020», в рамках которого 15 аэростатов поднялись в воздух, невзирая на сильную облачность.

Как сообщают организаторы мероприятия, в этом году фестиваль приобрел статус международного. Покорить небо на воздушных шарах приехали воздухоплаватели из Еревана, Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Тюмени, Омска, Кунгура, Караганды, Йошкар-Олы, Улан-Удэ и других городов. Участники собираются совершить полеты не только над Уфой и Стерлитамаком, но и пролететь над Шиханами, а главное – перелететь на тепловых аэростатах через Уральский хребет.

Над Уфой пролетели воздушные шары.

ИСТОЧНИК KP.RU