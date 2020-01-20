Уфимка в пылу ссоры воткнула нож в спину своему возлюбленному
Вчера вечером, 18 января, в одном из домов на улице Ферина разыгралась кровавая драма. Семейная пара решила отметить выходные за распитием алкоголя, но в какой-то момент влюбленные воркования переросли в ссору. Вспыльчивая 38-летняя уфимка схватила кухонный нож и вонзила его в спину своего 44-летнего сожителя, а после, испугавшись своего порыва, вызвала скорую. Истекающего кровью мужчину доставили в больницу, сейчас за его жизнь борются врачи.
Вскоре полицейские задержали и саму виновницу кровавой расправы и доставили ее в участок.
- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU