2020-01-20T06:34:39+03:00
Происшествия

Уфимка в пылу ссоры воткнула нож в спину своему возлюбленному

Мужчина выжил, а его вспыльчивую подругу доставили в полицию
Яна БАЗЕКИНА
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Сейчас в отношении женщины решается вопрос о возбуждении уголовного делаСейчас в отношении женщины решается вопрос о возбуждении уголовного делаФото: "КП" Архив
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Вчера вечером, 18 января, в одном из домов на улице Ферина разыгралась кровавая драма. Семейная пара решила отметить выходные за распитием алкоголя, но в какой-то момент влюбленные воркования переросли в ссору. Вспыльчивая 38-летняя уфимка схватила кухонный нож и вонзила его в спину своего 44-летнего сожителя, а после, испугавшись своего порыва, вызвала скорую. Истекающего кровью мужчину доставили в больницу, сейчас за его жизнь борются врачи.

Вскоре полицейские задержали и саму виновницу кровавой расправы и доставили ее в участок.

- Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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